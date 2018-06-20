Müge Anlı ile Tatlı Sert... Ağrı’da kaybolan kız çocuğu Leyla ile ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor.



Bu sabah ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan gözü yaşlı aile Nihat ve Şükran Aydemir, önemli açıklamalarda bulundu. Baba Nihat Aydemir, şunları söyledi:



'Beyaz bir kamyonet varmış. İçinde kızıl saçlı bir kadın ve 40 yaşlarında kirli sakallı bir erkek varmış. O aracı görenler var. Köye gelip çocuklara şeker dağıtmışlar. İçinde 3 tane çocuk varmış. Biri mavi gözlüymüş, ona yoğunlaştık. Arabanın arka camı da kırıkmış.'



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Mardin'den Müge Anlı'yı arayan Aynur Hanım adlı izleyici, çarpıcı bir bilgi verdi.



'Leyla için içimiz kan ağlarken neredeyse aynı olay bizim de başımıza geliyordu' diyen Aynu Hanım şöyle devam etti:



'Bayramın ikinci günü biri kadın iki erkek; erkeğin biri 45 yaşlarında diğeri 30 yaşlarındaydı. Kadın kapalıydı dindar ayağına yatmıştı. Ama orta yaşlı erkekle kadının elleri dövmeliydi. Beyaz transit bir araçla geldiler arka camları kırıktı. Ayrıca aracın içinde 4 çocuk vardı. Köydeki çocuklara şeker dağıtmışlar.'



Bu açıklamalar üzerine şaşkına dönen Müge Anlı, 'Aynı şeyden bahsediyorsunuz. Çok önemli bir bilgi veriyorsunuz. Biz kriz masasıyla bu bilgiyi paylaşalım. Bu kadar tesadüf olur mu?' diye konuştu.



'LEYLA'YI KAÇIRAN ŞAHISLAR OLABİLİR'



Aynur Hanım da buna karşılık, 'Bence Leyla'yı kaçıranlar bu şahıslar. Bizim köyden Ömerli'ye doğru gittiler. Onlar mobeselere yakalanmamak için köy yollarından gitmiş olabilirler' ifadelerini kullandı.