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Kuşadası'nda Oda Orkestrasından Balkan müzikleri konseri

Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası, sezonun ilk konseri olan Balkan Müzikleri Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Ünlü Bulgar müzisyen Theodosii Spassov’un kavalıyla eşlik ettiği muhteşem konsere Kuşadalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür-Sanat / 20 Haziran 2018 Çarşamba 11:43
Kuşadası'nda Oda Orkestrasından Balkan müzikleri konseri

Şef Hakkı Öztürk yönetiminde Kervansaray'da düzenlenen konsere çok sayıda Kuşadalı sanatseverle beraber Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Bulgaristan'ın Dilgapol şehri Belediye Başkan Yardımcısı Emrullah Ahmet, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç ve Fevziye Tekeroğlu katıldı.

Ünlü Bulgar müzisyen Spassov'un kavalıyla eşlik ettiği Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası konserinin ilk bölümünde Spassov'a ait eserler seslendirilirken konserin ikinci bölümünde çeşitli Balkan ezgileri seslendirildi. Spassov'un solo performansı Kervansaray'ı dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Konserin sonunda konuşan Belediye Başkanı Kayalı, davetlerini kırmayarak konsere katılan Bulgar müzisyen Theodosii Spassov'a ve Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası üyelerine teşekkür ederek kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası, 26 Temmuz Perşembe günü dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ile birlikte sahne alacak. Kaynak : İHA

Piyanistİdil BiretBelediye BaşkanıBelediye Başkan YardımcısıKuşadası Belediyesi


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