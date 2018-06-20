Kredi çekmek istedi icralık oldu

Tokat'ta evli ve 3 çocuk babası Bağ-Kur emeklisi Kemal Güder (63) kredi çekmek için bankalara başvurdu. Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için kredi çekmesi nedeniyle maaşından kesinti olduğu için bankaların kredi vermediği yaşlı adam komşusunun yardımı ile kredi çekmesine yardımcı olabileceğini söylediği bir şahısla tanıştı. Bazı evraklara imza atan Güder, bir süre sonra kredi çıkmayınca şüphelenerek evraklarını geri almak için avukata başvurdu. Avukatının E-Devlet'ten sorgulanma yaptığında 18 bin liralık icra ile karşılaşan yaşlı adam ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Güder, yardım bekliyor.



EVRAKLARI OKUMADAN İMZALADI



Gözünde yüzde 40 görme kaybı olduğu için imzaladığı evrakları okuyamadığını ifade eden Güder, 'Beni bu işe teşvik eden komşum oldu. Ben 32 bin lira çektim, sana da kredi çektiririz, sıkıntı olmaz diye beni yönlendirdi. Adliyeye evrakları birlikte verdik. Gözlerimde görme noksanlığı var. Kağıtta ne yazdığını okuyamadığım kağıda imza attım' dedi.







18 BİN LİRA BORÇLANDIRILDI



18 bin liralık icranın durdurulması için icra iptal davası açarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Güder, 'Önceden de kredi çektiğim için borcum var. Bu nedenle maaştan para elime geçmiyor. Bin 370 lira maaşım var, bu iş başıma gelmeden 170 lira elime geçiyordu. Geçinmeye çalışıyordum, hanımla kiraz toplamaya gidiyordum. Hem şeker hem kalp hastasıyım bu iş başıma gelince kalp krizi geçirdim. Anjiyo oldum. Ailemden destek olacak kimsem yok. Benim maaşımdan haciz kaldırsınlar bir şey istemiyorum. Dolandırıldım mağdur oldum' diye konuştu.



Avukat Esra Çevik ise yaşlı adamın imza attığı kağıtlarla fatura düzenlenerek borçlandırılmış olduğunu, dolandırıcılık olayının aydınlatılması için yasal işlem başlatıldığını kaydetti. 18 bin liralık icranın durdurulması için icra iptal davası açarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Güder, 'Önceden de kredi çektiğim için borcum var. Bu nedenle maaştan para elime geçmiyor. Bin 370 lira maaşım var, bu iş başıma gelmeden 170 lira elime geçiyordu. Geçinmeye çalışıyordum, hanımla kiraz toplamaya gidiyordum. Hem şeker hem kalp hastasıyım bu iş başıma gelincegeçirdim. Anjiyo oldum. Ailemden destek olacak kimsem yok. Benim maaşımdan haciz kaldırsınlar bir şey istemiyorum. Dolandırıldım mağdur oldum' diye konuştu.Avukatise yaşlı adamın imza attığı kağıtlarla fatura düzenlenerek borçlandırılmış olduğunu,olayının aydınlatılması için yasal işlem başlatıldığını kaydetti.