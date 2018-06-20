Kredi çekmek istedi icralık oldu

Tokat’ta kredi çekmesine yardımcı olacağına inandığı bir kişinin getirdiği evrakları imzalayan yaşlı adam 18 bin liralık borçla karşılaştı.
Tokat'ta evli ve 3 çocuk babası Bağ-Kur emeklisi Kemal Güder (63) kredi çekmek için bankalara başvurdu. Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için kredi çekmesi nedeniyle maaşından kesinti olduğu için bankaların kredi vermediği yaşlı adam komşusunun yardımı ile kredi çekmesine yardımcı olabileceğini söylediği bir şahısla tanıştı. Bazı evraklara imza atan Güder, bir süre sonra kredi çıkmayınca şüphelenerek evraklarını geri almak için avukata başvurdu. Avukatının E-Devlet'ten sorgulanma yaptığında 18 bin liralık icra ile karşılaşan yaşlı adam ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Güder, yardım bekliyor.
EVRAKLARI OKUMADAN İMZALADI
Gözünde yüzde 40 görme kaybı olduğu için imzaladığı evrakları okuyamadığını ifade eden Güder, 'Beni bu işe teşvik eden komşum oldu. Ben 32 bin lira çektim, sana da kredi çektiririz, sıkıntı olmaz diye beni yönlendirdi. Adliyeye evrakları birlikte verdik. Gözlerimde görme noksanlığı var. Kağıtta ne yazdığını okuyamadığım kağıda imza attım' dedi.