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Kılıçdaroğlu başörtüsü hakkında ne demişti?

Ersoy Dede, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı olduğu söylemlerini köşesine taşıdı.

Siyaset / 20 Haziran 2018 Çarşamba 10:39
Kılıçdaroğlu başörtüsü hakkında ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında 'başörtüsü sorununu kendilerinin çözdüğünü' söylemişti.

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, başörtüsünün kaldırıldığı dönemde yaşananlara dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte söylediği sözleri köşesine taşıdı.

İPTAL ETTİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun grup başkanvekili olduğu dönemde CHP'nin üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldıran tasarıyı AYM'ye götürdüğünü yazan Dede 'Anayasa'nın 10 ve 42. maddelerinde yapılacak minik değişikliklerle üniversitelerde başörtüsü yasak olmaktan tamamen çıkmış olacaktı.. Yasa değişikliğine, 550 üyeli parlamentonun 411'i ‘evet' dedi.. CHP ise bu düzenlemeyi, 112 milletvekilinin imzasıyla, Anayasa Mahkemesine götürdü.. Başvuruyu partisi adına Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.. Yüksek mahkeme, millet iradesine ipotek koydu ve düzenlemeyi iptal etti.' bilgisini aktardı

'BAŞLARINI AÇTIKLARI ZAMAN SORUN ÇÖZÜLECEK'

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili skandal sözlerini de yazan Dede 'Haziran 2010'da, genel başkanlığının daha ilk günlerinde Ahmet Hakan'ın programına katıldı Kılıçdaroğlu.. Orada, kendisine ısrarla sorulan, “başörtüsünü özgür bırakacak mısınız?” sorusuna; “kızlarımız hep başörtüsü takacak değiller ya, başlarını açtıkları zaman sorun çözülecek” diye cevap verdi.' diye yazdı.

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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