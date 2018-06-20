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İşte Galaxy Note 9'un en bomba özelliği

Galaxy Note'un 512GB'lık sürümü ilk bakışta gereksiz gibi görünse de, böyle bir sürümle tanışmaya hazır olun.

Teknoloji / 20 Haziran 2018 Çarşamba 12:32
İşte Galaxy Note 9'un en bomba özelliği

Bu sene tanıtılacak olan Galaxy Note 9, yeni dedikodulara göre 512GB'lık çok geniş bir depolama seçeneği sunabilir. Bu bilginin kaynağı, Kore'de basılan, cihazın 64GB, 256GB ve 512GB'lık depolama seçeneğinin bulunacağını söyleyen broşürler.

512GB'lık Galaxy Note 9 iddiasını ilk kez duymuyoruz. Geçen ay Android Headlines ile konuşan bir kaynak, benzer bir iddiada bulunmuştu. Bu yeni söylenti, iddiaları güçlendirmiş oldu. Peki 512GB'lık Note 9'a gerçekten ihtiyaç var mı?

Öncelikle bu geniş modelin her yerde satılmayacağını belirtelim. Dedikoduya göre 512GB'lık model, Güney Kore ve Çin'de satışa sunulacak. Dünyanın geri kalanı, 64GB veya 256GB'lık modellerle yetinecek. Bu kadar boş alan muhtemelen çoğu kullanıcı için fazla ancak uzun 4K video kaydı yapanlar ve film arşivini yanında taşıyanlar, 512GB'lık modeli sevebilirler.

Galaxy Note 9'un konuşulan diğer özellikleri arasında 6,3 inç'lik QHD+ ekran, Exynos 9810 veya Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti var.

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