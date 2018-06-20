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İbraz edilen çek tutarında artış

2018 yılının ilk beş ayında bankalara ibraz edilen 8,9 milyon adet çekin toplam tutarı 377 milyar TL oldu. 2017’nin aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 20, çek adedi yüzde 3 arttı.

Ekonomi / 20 Haziran 2018 Çarşamba 11:23
İbraz edilen çek tutarında artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 2018 yılının ilk beş ayında bankalara ibraz edilen 462 bin keşideciye ait 8,9 milyon adet çekin toplam tutarı 377 milyar TL oldu. 2017'nin aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 20, çek adedi yüzde 3 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 1 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı

2018 yılı Ocak - Mayıs döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 23 bin keşideciye ait 174 bin adet çekin toplam tutarı 8,1 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 12 bin keşideciye ait toplam 1,2 milyar TL tutarındaki 30,6 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 1 artarken, keşideci sayısı yüzde 24, adet ise yüzde 21 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı düştü

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 2,3, adet olarak ise 0,1 puanazalarak yüzde 2,1 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 8,3 ile Osmaniye, yüzde 7,2 ile Mardin, yüzde 5,2 ile Artvin, yüzde 4,8 ileYalova ve yüzde 4,6 ile Bingöl oldu. Kaynak : İHA

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