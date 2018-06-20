HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Oy verirken aklınıza Öcalan gelsin

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın nisan ayında Ağrı'da yaptığı konuşmaya ait görüntüler ortaya çıktı. Buldan'ın Ağrı HDP İl Teşkilatı toplantısındaki konuşması, HDP'nin terör örgütü PKK'yla bağlantısını bir kez daha kanıtladı.



Konuşmasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen Buldan, 24 Haziran seçimlerini işaret etti.



Buldan, “Sandık başına gittiğiniz zaman elinizi vicdanınızın üzerine koyun ve oyunuzu attığınız zaman aklınıza Selahattin Demirtaş gelsin, oyunuzu attığınız zaman aklınıza Figen Yüksekdağ gelsin, oyunuzu attığınıza aklınıza bu ilin seçilmiş belediye başkanı Mukaddes Kubilay gelsin elinizi vicdanınıza koyun oyunuzu attığınız zaman şu anda İmralı Cezaevi'nde tecrit altında olan sayın Abdullah Öcalan gelsin” dedi.