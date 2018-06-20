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Hakurk'ta Türk bayrağı dalgalanıyor

Kuzey Irak'ta dağları teröristlere mezar eden Mehmetçik, Hakurk'ta güvenliği sağlayarak bölgeye Türk bayrağını dikti.

Güncel / 20 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
Hakurk'ta Türk bayrağı dalgalanıyor

Türkiye'nin büyük hedefleri doğrultusunda ilerlemesini engellemek isteyen terör örgütü PKK, Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia ederek yıllar boyunca bölgede terör estirdi.

40 yıldır binlerce insanın canına neden olan kanlı terör örgütü, Türkiye'nin büyümesini istemeyen ülkeler tarafından açık bir şekilde desteklendi.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla örgüte yönelik taarruz dönemine geçildi.

ÜST ÜSTE DARBELER

Türkiye'ye terör ihraç edilen bölgelere tek tek operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde örgüte büyük darbeler vurdu.

Türk askeri, Suriye'den sonra yönünü şimdi de Irak'ın kuzeyine çevirdi.

CHP-SP-HDP-İP KANDİL'İ VURMAYIN DİYOR

Örgütün ana merkezlerinden biri olarak gösterilen Kandil'e yönelik operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, muhalefet partilerinin eleştirilerine rağmen bölgede kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyor.

SON 50 KİLOMETRE

Teröristlerin yuvalandığı dağlara hava operasyonları düzenleyen TSK, Kandil'e kuş bakışı 50 kilometre olan ve bölgede en stratejik dağlardan biri olarak gösterilen Şekif Dağı'nı ele geçirdi.

Terör örgütü PKK'nın Kandil'den sonra en çok önem verdiği Hakurk da Mehmetçik'in kontrolü altında.

HAKURK'TA TÜRK BAYRAĞI

Bölgedeki terörist kamplarını yerle bir eden Türk askeri, kritik noktalara yerleşti.

Güvenliğin sağlanmasından sonra Mehmetçik'in ilk işi Hakurk'ta Türk bayrağını dalgalandırmak oldu.



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