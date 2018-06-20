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Hakkari'de askeri araca roket: 2 şehit

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Güncel / 20 Haziran 2018 Çarşamba 13:02
Hakkari'de askeri araca roket: 2 şehit
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara yönelik Dolabaren Tepe mevkiinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı yapıldığı belirtildi. Saldırı sonucu 2 askeri personel şehit olurken, 1 askeri personel ise yaralandı. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. Kaynak : İHA

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