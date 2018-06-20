Gülerce'den İnce'ye manidar soru

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından manidar bir soru sordu.



24 HAZİRAN'A KADAR YUTKUNACAK MISIN?



Gülerce İnce'ye 'Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te göreve başladı. Fırat'ın Batısı PKK'dan arındrılıyor, Demirtaş da mal mal bakıyor. Senin Demirtaş'a üzüntülerini belirten bir mesajın olacak mı? Yoksa 24 Haziran'a kadar yutkunacak mısın?' diye seslendi.



Sayın Muharrem İnce,

Gel bakalım buraya...

Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te göreve başladı.

Fırat'ın Batısı PKK'dan arındrılıyor, Demirtaş da mal mal bakıyor.

Senin Demirtaş'a üzüntülerini

belirten bir mesajın olacak mı?

Yoksa 24 Haziran'a kadar yutkunacak mısın? — Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 19 Haziran 2018