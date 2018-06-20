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Gülerce'den İnce'ye manidar soru

Hüseyin Gülerce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Menbiç'te göreve başlamasına ilişkin Muharrem İnce'ye dikkat çeken bir soru sordu.

Güncel / 20 Haziran 2018 Çarşamba 11:41
Gülerce'den İnce'ye manidar soru

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından manidar bir soru sordu.

24 HAZİRAN'A KADAR YUTKUNACAK MISIN?

Gülerce İnce'ye 'Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te göreve başladı. Fırat'ın Batısı PKK'dan arındrılıyor, Demirtaş da mal mal bakıyor. Senin Demirtaş'a üzüntülerini belirten bir mesajın olacak mı? Yoksa 24 Haziran'a kadar yutkunacak mısın?' diye seslendi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaHüseyin GülerceMuharrem İnceCumhurbaşkanı Adayı


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