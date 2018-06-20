Gaziantep'te damat dehşeti

Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki damat, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurup öldürdü, bir kişiyi yaraladı.



İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süreden beri işsiz olan Eyyüp Yakar (27) babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kalan boşanma aşamasındaki eşiyle görüştü.







Çocuklarının velayeti nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48), kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi Yunus Köse'ye (22) silahla ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.







Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Köse dışındakilerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse, Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Bu arada evdeki cesetler, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor. Kaynak : AA