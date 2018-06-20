USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,50 - 5,51

Gaziantep'te damat dehşeti

Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki damat, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurup öldürdü, bir kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

3. Sayfa / 20 Haziran 2018 Çarşamba 11:08
Gaziantep'te damat dehşeti
Video için tıklayın

Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki damat, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurup öldürdü, bir kişiyi yaraladı.

İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süreden beri işsiz olan Eyyüp Yakar (27) babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kalan boşanma aşamasındaki eşiyle görüştü.



Çocuklarının velayeti nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48), kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi Yunus Köse'ye (22) silahla ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Köse dışındakilerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse, Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada evdeki cesetler, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor. Kaynak : AA

PolisÖzel Güvenlik GörevlisiCinayet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı