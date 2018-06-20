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FETÖ'den örgüt üyelerine talimat

Şebnem Bursalı, FETÖ lideri Gülen'in HDP'ye oy verin talimatı verdiğini yazdı.

Güncel / 20 Haziran 2018 Çarşamba 10:38
FETÖ'den örgüt üyelerine talimat

Takvim gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, istihbaratın bilgilerine dayarak kaleme aldığı yazısında FETÖ lideri Gülen'in örgüt üyelerine '24 Haziran'da HDP'ye oy verin' dediğini yazdı.

HDP'YE VERİN

CHP ve FETÖ'nün HDP'ye barajı geçirmek için başlattığı kampanyayı yazan Bursalı 'HDP'nin barajı aşması ve 24 Haziran'dan sonra Meclis'e girmesi için CHP bir kampanya başlattı: 'Her evden HDP'ye 1 oy verin' kampanyası yürüten CHP'ye bir destek de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den geldi. Gülen'in, Türkiye'de cezaevlerinde tutuklu olan örgüt üyelerine 'Oylarınızı 24 Haziran'da HDP'ye verin. Dışarıdaki aileleriniz de aynı şekilde oy versin' talimatı verdiği ortaya çıktı.' ifadelerini kullandı.

HDP'YLE AYNI SAFTAYIZ

15 Temmuz'da FETÖ'nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün cezaevindeki ifadelerine de yazısında yer veren Bursalı 'Partigöç, kendisini ziyarete gelen eşinin 'Oyumu Akşener'e mi CHP'ye mi versem' sorusu üzerine 'Ben HDP'ye vereceğim.Biz, adamla aynı saftayız.Hapisteyiz, aynı şeyi istiyoruz' karşılığını verdi. Partigöç eşiyle konuşmasında daha sonra şöyle konuştu: 'HDP barajı geçemezse 70-80 vekil AK Parti'nin olacak. O yüzden vermek lazım. Biz, seçmenleri böyle yönlendiriyoruz'' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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