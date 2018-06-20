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Fed Başkanı: Daha fazla faiz artışı ihtimali 'güçlü'

Fed Başkanı Jerome Powell daha fazla faiz artışı ihtimalinin “güçlü” olduğunu söyledi.

Ekonomi / 20 Haziran 2018 Çarşamba 19:13
Fed Başkanı: Daha fazla faiz artışı ihtimali 'güçlü'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faizlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

CNBC'de yer alan habere göre, ekonomik büyüme ve tam istihdama yakınlaşma sürecinin sağlam olduğunu vurgulayan Powell, kademeli faiz artışının devam etme ihtimalinin güçlü olduğuna dikkat çekti.

Kendi adına konuştuğunu söyleyen Powell, Merkez Bankası yönetimi genelinde faiz artışının “geniş” bir şekilde paylaşılan bir tutum olduğunu ekledi.

Powell ABD'de işsizlik durumunun gelecekte daha da iyileşeceğini belirtti.

Fed bu yıl iki kez faiz arttırdı. Fed'in bu yıl iki kere daha faiz arttırması bekleniyor. ABD Merkez bankası 2015 yılından beri yedi kere faiz arttırımına gitti.

Ekonomik BüyümeMerkez Bankası


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