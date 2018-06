FBI-FETÖ ilişkisi

ABD bulunan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in bir çok kez istenmesine rağmen Türkiye'ye verilmemesi tepki çekiyor.



243 MİLYON DOLAR DOLANDIRDI



FBI'ın FETÖ liderini vermek istemesi halinde elinde bir çok dosyanın bulunduğu yazan Posta yazarı Nedim Şener, FETÖ'nün sahtekarlıktan ABD'de bir çok dosyası bulunduğunu belirtti. Şener, FETÖ'nün 29 eyalette 174 okul işletmesinde ABD'yi 243 milyon dolar dolandırdığını FBI'ın bildiğini yazdı.



HER OKULDA BİR AJAN



FETÖ lideri Gülen'in sürekli oturma izni için başvurusunun reddedilmesinin ardından mahkemede yaşananaları akataran Şener ''Gülen 2007 yılında sürekli oturma izni için mahkemeye başvurduğunu, 2007 Kasım ayı içerisinde bu başvurusunun ABD Vatandaşlık ve Göçmen İşleri Bürosu tarafından “Gülen'in CIA ile hem mali hem de siyasi ilişkide olması kuşkusu” ile reddedildiğini, sonraki süreçte FBI tarafından “Bu adam tehlikeli, bu adamı ülkede tutamayız, geri göndermemiz gerekiyor” şeklinde mahkemeye bilgi verildiğini, ancak Graham Fuller isimli CIA görevlisinin duruşmanın hakimine “Bu adamın ABD'yi terk etmesine izin veremeyiz, çünkü olağanüstü kabiliyetlere haiz bir kişi olduğu” şeklinde beyanda bulunduğunu ve bu sayede oturma izni alabildiğini, kendisinin bu duruma çok şaşırdığını, üçüncü sınıf bir eğitimi olan adamın CIA tarafından korunmasına anlam veremediğini, bir ara eski istihbarat müdürlerinden Osman Nuri Gündeş ile Fetullah Gülen hakkında sohbet ederken kendisine hitaben ‘Orta Asya'daki her Gülen okulunda bir CIA ajanının bulunduğunu' anlatmıştır.'' diye yazdı.



