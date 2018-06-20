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Eskişehir'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eskişehir' in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 20 Haziran 2018 Çarşamba 10:25
Eskişehir'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eskişehir Sivrihisar'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.

Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.




112 Acil ServisTicari AraçEskişehirEskişehir Osmangazi Üniversitesi


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