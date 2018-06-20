Elektrikli uçak Norveç'te test edildi

Digital Trends'in haberine göre, Norveç Ulaştırma Bakanı Ketil Solvik-Olsen'in pilot koltuğuna oturduğu uçak, birkaç dakika boyunca Oslo Havalimanı çevresinde tur attıktan sonra güvenli iniş yaptı.



Norveç'te birçok havaalanını işleten devlete ait Avinor şirketinin başkanı Dag Falk-Petersen de test uçuşunda Solvik-Olsen'e eşlik etti.



Solvik-Olsen, test uçuşunun, elektrikle çalışan uçakların ticari hizmet vermesinin 'birkaç yıl içinde ulaşılabilecek bir gerçek' olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.



Pipistrel'e göre, iki koltuklu Alpha Electro G2'nin moturu, 50 kilovat güce ve 21 kilovat saat bataryaya sahip. Bu özelliklerin uçağın bir saate kadar havada kalmasını sağlamaya yettiği belirtiliyor.



Çok sayıda adaya ve fiyorda sahip Norveç'in, elektrikli uçaklarla yolcu taşınması için ideal fiziki koşullara sahip olduğu ifade ediliyor.



Norveçli yetkililer, elektrikli uçakla ticari seferlere 2025 yılında başlamayı hedefliyor.



Kaynak : AA