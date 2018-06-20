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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede terör var tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz." dedi.

Siyaset / 20 Haziran 2018 Çarşamba 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede terör var tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin mitinginde halka hitap etti.

Kandil'e operasyon

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz. Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik.'

CumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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