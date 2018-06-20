USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,49 - 5,50

Sıcak Haber : Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil operasyonuyla ilgili bilgi verdi

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kandil'deki lider takımını hallettik" dedi.

Güncel / 20 Haziran 2018 Çarşamba 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil operasyonuyla ilgili bilgi verdi

Şanlıurfa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon toplantı halinde Kandil'de bunların lider takımını hallettik'' dedi.

'ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Şanlıurfa ülkemizde en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehir. Gösterdiğinizi kardeşlik için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çoğu gitti azı kaldı. Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi.



'KANDİL'DE BUNLARIN LİDER TAKIMINI HALLETTİK'

Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenlik hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar dönecekler. Şu anda Kandil'e biniyoruz. İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon toplantı halinde Kandil'de bunların lider takımını hallettik.''

CumhurbaşkanıSığınmacıŞanlıurfaToplantıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı