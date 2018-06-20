CHP'den örgütlere jet talimat

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar CHP hakkında bomba bir iddiada bulundu.



Yaşar, CHP örgütlerine “Her CHP'li aileden 1 oy Demirtaş'a 1 oy HDP'ye” şeklinde çalışılması için talimat verildiğini ileri sürdü.



Batuhan Yaşar'ın yazısındaki o bölüm;



HDP'NİN BARAJI AŞMASI İÇİN…



CHP Atatürk'ün partisi..



Cumhuriyetle yaşıt..



Önce Saadet ve Meral Akşener'e çalıştı..



Şimdilerde ise umut Selahattin Demirtaş ve HDP'de..



Duyduğumuza göre örgüte yeni bir talimat daha verildi:



“Her CHP'li aileden 1 oy Demirtaş'a 1 oy HDP'ye”



İstanbul örgütü bir süredir sahada bunun çalışmasını yapıyor zaten..



Ama Genel Merkez, “İstanbul yetmez bütün Türkiye'de böyle olmalı” diyor..



Nedeni belli:



CHP olmadan HDP barajı aşamıyor..



Bir de Kemal Bey, CHP ile Muharrem İnce arasındaki makasın açılmasını istemiyor..



Bu sebeple 1 oy da Selahattin Demirtaş'a istiyor..



Kaynak : Beyaz Gazete Özel