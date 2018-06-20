CHP'den örgütlere jet talimat

Umudunu HDP'ye bağlayan CHP'den örgütlere flaş talimat...
Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar CHP hakkında bomba bir iddiada bulundu.
Yaşar, CHP örgütlerine “Her CHP'li aileden 1 oy Demirtaş'a 1 oy HDP'ye” şeklinde çalışılması için talimat verildiğini ileri sürdü.
Batuhan Yaşar'ın yazısındaki o bölüm;
HDP'NİN BARAJI AŞMASI İÇİN…
CHP Atatürk'ün partisi..
Cumhuriyetle yaşıt..
Önce Saadet ve Meral Akşener'e çalıştı..
Şimdilerde ise umut Selahattin Demirtaş ve HDP'de..
Duyduğumuza göre örgüte yeni bir talimat daha verildi:
“Her CHP'li aileden 1 oy Demirtaş'a 1 oy HDP'ye”
İstanbul örgütü bir süredir sahada bunun çalışmasını yapıyor zaten..
Ama Genel Merkez, “İstanbul yetmez bütün Türkiye'de böyle olmalı” diyor..
Nedeni belli:
CHP olmadan HDP barajı aşamıyor..
Bir de Kemal Bey, CHP ile Muharrem İnce arasındaki makasın açılmasını istemiyor..
Bu sebeple 1 oy da Selahattin Demirtaş'a istiyor..
Kaynak : Beyaz Gazete Özel