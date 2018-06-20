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CHP'den örgütlere jet talimat

Umudunu HDP'ye bağlayan CHP'den örgütlere flaş talimat...

Siyaset / 20 Haziran 2018 Çarşamba 09:13
CHP'den örgütlere jet talimat

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar CHP hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Yaşar, CHP örgütlerine “Her CHP'li aileden 1 oy Demirtaş'a 1 oy HDP'ye” şeklinde çalışılması için talimat verildiğini ileri sürdü.

Batuhan Yaşar'ın yazısındaki o bölüm;

HDP'NİN BARAJI AŞMASI İÇİN…

CHP Atatürk'ün partisi..

Cumhuriyetle yaşıt..

Önce Saadet ve Meral Akşener'e çalıştı..

Şimdilerde ise umut Selahattin Demirtaş ve HDP'de..

Duyduğumuza göre örgüte yeni bir talimat daha verildi:

“Her CHP'li aileden 1 oy Demirtaş'a 1 oy HDP'ye”

İstanbul örgütü bir süredir sahada bunun çalışmasını yapıyor zaten..

Ama Genel Merkez, “İstanbul yetmez bütün Türkiye'de böyle olmalı” diyor..

Nedeni belli:

CHP olmadan HDP barajı aşamıyor..

Bir de Kemal Bey, CHP ile Muharrem İnce arasındaki makasın açılmasını istemiyor..

Bu sebeple 1 oy da Selahattin Demirtaş'a istiyor..

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Batuhan YaşarChpTürkiyeHdp


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