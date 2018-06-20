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Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.06.2018

Gram altın 194,5 lira, çeyrek altın 319 lira ve Cumhuriyet altını 1.301 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 20 Haziran 2018 Çarşamba 09:25
Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.06.2018

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 194,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 194,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 319 lira, Cumhuriyet altını da 1.301 liradan satılıyor.

Dün 193-196 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,6 artışla 194,6 liradan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı ise dün 1.271 dolarla 22 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve bugün Asya piyasalarında 1.274 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gelen ek gümrük tarifelerine ilişkin misillemeye sert tepki gösterdiğini belirterek, 'Trump'ın 200 milyar dolar tutarında Çin'den yapılacak ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması için hazırlık yapılması talimatı vermesi gerilimin süreceği endişelerini arttırdı.' dedi.

Memiş, söz konusu gelişmelerin normal şartlarda altın talebini artırmasının beklenebileceğini ancak ticaret savaşı endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım isteğinin yüksek olduğu zamana denk gelmesinin, yatırımcı talebinin dolara kaymasına neden olduğunu söyledi.

Altın fiyatındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.270 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.250 doların gündeme gelebileceğini, altının gram fiyatında ise 192,50-195,50 lira bandının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak : AA

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