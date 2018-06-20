Bekir Çoşkun HDP'ye oy istedi

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Çoşkun, 24 Haziran'da HDP'nin barajı geçip geçememesinin seçimin kaderini belirleyeceğini yazdı.



AK PARTİ'DEN KURTULMANIN YOLU



HDP oylarının 7 Haziran seçimlerinde olduğunu kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Çoşkun, AK Parti'den kurtulmanın yolu olarak HDP'ye oy vermek olduğunu ifade etti.



'HDP'YE VERECEĞİM DİYENLERE KIZMAYIN'



PKK'ya yakınlığıyla bilinen HDP'ye oy verenlere kızılmaması gerektiğini yazan Çoşkun 'Ama bu seçim cumhuriyetimizin son şansı… Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayımıza, milletvekili seçiminde HDP'ye oy vereceğim” diyenlere kızmayın… Eğer sırf AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy verenlere “hain” diyecekseniz… İkinci turda HDP'den oy beklerken de size “hain” derler…Keyfiniz bilir.' diye yazdı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel