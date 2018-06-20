Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: FETÖ'nün hangi yöneticisiyle bir araya geldin?

ÜLKE TV'de yayınlanan Sıradışı programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



FETÖ'nün CHP ile olan ilişkisine işaret eden Soylu, Kılıçdaroğlu'na zor sorular sordu.



Kılıçdaroğlu'na, 'FETÖ'nün hangi üst düzey yöneticisiyle bir araya geldin?' diye soran Bakan Soylu sorularına şöyle devam etti:



'KILIÇDAROĞLU AÇIKLASIN'



'Kimin iş yerinde? Kimin muayenehanesinde bir araya geldin? Orada ne konuştular? O cümlelerin içerisinde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadeleri geçti mi? Geçmedi mi? Orada kendisinden Türkiye'nin önemli bir ilinin il başkanlığını FETÖ istedi mi? İstemedi mi? Aslında milletvekilliğini istediler. Yapmadılar. Daha sonra il başkanlığı istedi mi? Daha sonra o kişiyi il başkanı yapıp daha sonra milletvekilliği adaylığına koydu mu? Koymadı mı? O kişi şu anda milletvekili adayı. Bu ilişkiler nasıl devam ediyor? Soruyorum; Kılıçdaroğlu buna da cevap versin. Tarih veriyorum, Ekim 2013, saat 11'de. Kimin muayenehanesinde? FETÖ'nün önemli kişilerinden birisiyle bir araya gelip konuşmaların içeriğinde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' cümlesi kullanıldı mı? Kullanılmadı mı?



Ve orada Kılıçdaroğlu'ndan; daha sonra milletvekili adayı yapamadığı için il başkanı yaptığı ve daha sonra tekrar milletvekili adayı yaptığı birisi için FETÖ'nün önde gelen ismi tavassufta bulundu mu bulunmadı mı? Bütün bunları Kılıçdaroğlu açıklasın.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel