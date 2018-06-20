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Ayakları kesilmiş kedi yavrusu bulundu!

Bursa'da 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu. Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

3. Sayfa / 20 Haziran 2018 Çarşamba 14:49
Ayakları kesilmiş kedi yavrusu bulundu!

Sakarya'da ayakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek gündemden düşmeden benzer bir haber Bursa'dan geldi. Yıldırım ilçesinde, 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu.

Millet Mahallesi Vatan Caddesi'nde vatandaşlar, kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsünü fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru kediyi alıp, hekimliğe götürdü.

Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.

Geçen hafta Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpek veterinerin müdahalesine rağmen can vermişti. Toplumda büyük tepki çeken olayla ilgili başlatılan soruşturmada olaya sebep olduğu iddia edilen kepçe operatörü tutuklanmıştı.

Tutuklu kepçe operatörünün eşi bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Delil olmadan sadece orada çalıştı diye bir gariban tutuklandı. Sadece infiali durdurmak için verilen bir karar. Gerçek suçluyu bulun' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal MedyaYavru KöpekKepçe OperatörüVatan CaddesiYıldırım Belediyesi


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