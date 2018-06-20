20. kattaki sır çözülüyor... 1 kişi daha varmış

Olay sırasında Çet ile birlikte ofiste bulunan ve gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan Ç.A. ve B.Y., Çet’in aile avukatının itirazı sonrası14 Haziran’da yeniden gözaltına alındı. Savcılıkta 6 saat boyunca sorgulanan 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.



ŞÜPHELİLERDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER



Şüpheliler hakkında “taksirle ölüme neden olma”nın yanı sıra “hürriyetten alıkoyma, cebir, şiddet ile tehdit” suçlarından da soruşturma yürütülüyor. Çet’in ölüm nedenin incelenmesi için de 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çet’in telefonu ise incelenmek üzere Siber Suçlar polisine gönderildi.



Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Ç.A.’nın dışında B.A.’nın da bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler Ç.A. ile B.A.’nın ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğu öne sürülüyor. B.A. ve Ç.A.’nın da olay sırasında neden ayrı odalarda bulunduklarına ilişkin net bir açıklama getiremedikleri öğrenildi.