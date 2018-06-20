USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,50 - 5,51

20. kattaki sır çözülüyor... 1 kişi daha varmış

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı öğrencisi Şule Çet’in 20 Mayıs’ta Çankaya’da lüks bir plazanın 20’nci katından düşerek ölmesinin ardından başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Güncel / 20 Haziran 2018 Çarşamba 01:50
20. kattaki sır çözülüyor... 1 kişi daha varmış

Olay sırasında Çet ile birlikte ofiste bulunan ve gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan Ç.A. ve B.Y., Çet’in aile avukatının itirazı sonrası14 Haziran’da yeniden gözaltına alındı. Savcılıkta 6 saat boyunca sorgulanan 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şüpheliler hakkında “taksirle ölüme neden olma”nın yanı sıra “hürriyetten alıkoyma, cebir, şiddet ile tehdit” suçlarından da soruşturma yürütülüyor. Çet’in ölüm nedenin incelenmesi için de 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çet’in telefonu ise incelenmek üzere Siber Suçlar polisine gönderildi.

Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Ç.A.’nın dışında B.A.’nın da bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler Ç.A. ile B.A.’nın ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğu öne sürülüyor. B.A. ve Ç.A.’nın da olay sırasında neden ayrı odalarda bulunduklarına ilişkin net bir açıklama getiremedikleri öğrenildi.

Adli KontrolBilirkişi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı