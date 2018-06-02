Sosyal medya bunu konuşuyor

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala siyasetin nabzı hızlandı.



AK Parti mitinginde çekildiği düşünülen bir fotoğraf ise sosyal medyaya damga vurdu.



Bir seçmenin tuttuğu pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında olan muhalif isimlerin tamamına yapılan gönderme dikkat çekti.



Pankartta, “Bir binanın temeli ince olduktan sonra duvarı demirtaş olsa bile iyi olmaz. Usta lazım usta” ifadeleri yer alıyor Kaynak : Beyaz Gazete Özel