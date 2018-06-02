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Son seçim anketinde Millet İttifakı'na Ankara'da şok!

Melih Gökçek elindeki son genel seçim Ankara seçim anketinin sonuçlarını Beyaz Tv canlı yayınında açıkladı.

Güncel / 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:18
Son seçim anketinde Millet İttifakı'na Ankara'da şok!
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Melih Gökçek Beyaz Tv'de Latif Şimşek'in sunduğu ‘Dinamit' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gökçek canlı yayında elindeki son genel seçim Ankara seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

CUMHUR İTTİFAKI ANKARA'DA FARK ATTI

Gökçek,Ankara'da Ak Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının yüzde 53.11 oyla 21 milletvekili çıkaracağını açıklarken, CHP-İYİ PARTİ-SP ve DP'nin oluşturduğu Millet ittifakının yüzde 34.32 oy oranı ile 15 milletvekili çıkaracağını açıkladı. 




Melih Gökçek son Ankara anketini açıkladı! Erdoğan açık ara önde
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Melih GökçekMilletvekiliSeçim Anketi


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