Son seçim anketinde Millet İttifakı'na Ankara'da şok!

Melih Gökçek Beyaz Tv'de Latif Şimşek'in sunduğu ‘Dinamit' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Gökçek canlı yayında elindeki son genel seçim Ankara seçim anketi sonuçlarını açıkladı.



CUMHUR İTTİFAKI ANKARA'DA FARK ATTI



Gökçek,Ankara'da Ak Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının yüzde 53.11 oyla 21 milletvekili çıkaracağını açıklarken, CHP-İYİ PARTİ-SP ve DP'nin oluşturduğu Millet ittifakının yüzde 34.32 oy oranı ile 15 milletvekili çıkaracağını açıkladı.