Sofranızdan eksik etmeyin!

Bugün insanların büyük bir kısmının kemik sağlığını koruyamadığından dolayı yatağa mahkum olduğunu hastalıkların da önemli bir kısmının uzun süre yatalak kalmaktan kaynaklandığını ifade eden Fizirem Hekimlerinden Uzman Dr. Ayhan Erkek, “50 yaşından sonra yavaş yavaş kemik kütlemizde azalmalar meydana gelebilir. Bebeklik ve çocukluk çağlarında kemik sağlığına katkıda bulunulması ileri yaşlarda oluşabilecek kemik sağlığı sorunlarını önleyebilir. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra kemiklerimize fayda sağlayan bazı vitaminler ve minerallere ağırlık verilmelidir” dedi.



Kemik sağlığı için en önemli vitaminlerin başında D vitamininin geldiğini bunu da en iyi elde etmenin yolunun gün ışığından faydalanmaktan geçtiğini belirten Uzman Dr. Erkek, “Balık ve balık yağı da D vitamini açısından zengindir. Bunun yanında kalsiyum içeren besinler kemik sağlığı için önemlidir. Kalsiyum alan kişilerde kemik erimesine bağlı kırıklar, yeterli kalsiyum almayanlara oranla daha az görülür. Kalsiyum ve fosfor açısından zengin olan koyu yeşil yapraklı taze sebzeler, baklagiller ve badem gibi kuruyemişler kemik sağlığı için dengeli bir şekilde tüketilmelidir. C vitaminin de kemik gelişiminde büyük rolü vardır. Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığınız kadar kemik sağlığınıza önem verin” diye konuştu.



Kaynak : İHA