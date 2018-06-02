Muharrem İnce'den Turgay Güler'e soru şartı

Ülke TV Sıradışı programı sunucu Turgay Güler, Muharrem İnce'yi programına davet etti. İnce "Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitinglerinde sık sık 'yandaş medya beni çağırmıyor' diye isyan ediyordu.
Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler Sıradışı programına İnce'yi davet etti.
İnce ise davet üzerine Turgay Güler'e bir haber yolladı ve 'Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim' dedi. Güler ise Muharrem İnce'nin yolladığı haberi şu şekilde paylaştı:
Bu arada merak edenler için söyleyeyim:— Turgay Güler (@turgayguler) 2 Haziran 2018
Muharrem İnce Sıradışı'na gelemiyor.
"Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim" diye haber yolladı!
Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil! Dedim
Muharrem İnce bir şartla Sıradışı 'na katılırım dedi:— Turgay Güler (@turgayguler) 2 Haziran 2018
--Ya soruları önceden görür ve beğenmediklerimi çıkarırım yahut soruları ben belirlerim---
Ben de kusura bakmayın dedim.