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Muharrem İnce'den Turgay Güler'e soru şartı

Ülke TV Sıradışı programı sunucu Turgay Güler, Muharrem İnce'yi programına davet etti. İnce "Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim" dedi.

Siyaset / 02 Haziran 2018 Cumartesi 19:14
Muharrem İnce'den Turgay Güler'e soru şartı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitinglerinde sık sık 'yandaş medya beni çağırmıyor' diye isyan ediyordu.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler Sıradışı programına İnce'yi davet etti.

İnce ise davet üzerine Turgay Güler'e bir haber yolladı ve 'Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim' dedi. Güler ise Muharrem İnce'nin yolladığı haberi şu şekilde paylaştı:

Turgay GülerMuharrem İnceCumhurbaşkanı Adayı


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