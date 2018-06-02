Muharrem İnce'den Turgay Güler'e soru şartı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitinglerinde sık sık 'yandaş medya beni çağırmıyor' diye isyan ediyordu.



Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler Sıradışı programına İnce'yi davet etti.



İnce ise davet üzerine Turgay Güler'e bir haber yolladı ve 'Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim' dedi. Güler ise Muharrem İnce'nin yolladığı haberi şu şekilde paylaştı:





Bu arada merak edenler için söyleyeyim:

Muharrem İnce Sıradışı'na gelemiyor.

"Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim" diye haber yolladı!

Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil! Dedim — Turgay Güler (@turgayguler) 2 Haziran 2018