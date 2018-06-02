Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin iç ve güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 28



İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 26



Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29



İzmir: Parçalı bulutlu 33



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Kaynak : İHA