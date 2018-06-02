USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın batı kıyıları, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 02 Haziran 2018 Cumartesi 09:35
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin iç ve güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

İzmir: Parçalı bulutlu 33

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Kaynak : İHA

Sağnak YağmurDevlet Meteoroloji Genel MüdürlüğüMeteorolojiMeteoroloji Genel Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı