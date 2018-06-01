İsrail genç hemşireyi şehit etti

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki devam ettikleri ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinin 10’uncu cumasında İsrail’in saldırıları sonucu 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin, İsrail İşgaline karşı Gazze sınırında başlattıkları ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinin 10'uncu cumasında İsrail'in saldırılarında 1 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki i Razan Ashraf AlNajjar olduğu aktarıldı.