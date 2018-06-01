İsrail genç hemşireyi şehit etti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin, İsrail İşgaline karşı Gazze sınırında başlattıkları ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinin 10'uncu cumasında İsrail'in saldırılarında 1 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki i Razan Ashraf AlNajjar olduğu aktarıldı.







'ASKERLERİ GÖRÜNCE ELLERİNİ KALDIRDI AMA VURDULAR'



Gazze sınırında Razan Al-Naja ile görev alan başka bir hemşire, yaşadığı vahşeti basın mensuplarına anlattı.



Razan'ın Reuters'e konuşan bir meslektaşı, 'Beyaz üniforması üstündeydi. Askerleri görünce ellerini açık bir şekilde yükseltti, ama İsrailli askerler ateş açtı ve göğsünden vuruldu' dedi.