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İsrail genç hemşireyi şehit etti

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki devam ettikleri ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinin 10’uncu cumasında İsrail’in saldırıları sonucu 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 01 Haziran 2018 Cuma 20:30
İsrail genç hemşireyi şehit etti
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin, İsrail İşgaline karşı Gazze sınırında başlattıkları ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinin 10'uncu cumasında İsrail'in saldırılarında 1 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki i Razan Ashraf AlNajjar olduğu aktarıldı.




'ASKERLERİ GÖRÜNCE ELLERİNİ KALDIRDI AMA VURDULAR'

Gazze sınırında Razan Al-Naja ile görev alan başka bir hemşire, yaşadığı vahşeti basın mensuplarına anlattı.

Razan'ın Reuters'e konuşan bir meslektaşı, 'Beyaz üniforması üstündeydi. Askerleri görünce ellerini açık bir şekilde yükseltti, ama İsrailli askerler ateş açtı ve göğsünden vuruldu' dedi.
Kaynak : İHA

Sağlık BakanlığıFilistinİsrailGazze


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