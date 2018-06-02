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'Fethullah Gülen hastalık bahanesiyle öldürülebilir'

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesinin siyasi açıdan mümkün olmadığını söyleyerek "Ancak onunla işleri bittiği zaman belki bir şey yaparlar, yani öldürür ya da ABD’den Kanada’ya veya başka bir yere nakledilmesini isterler" dedi.

Güncel / 02 Haziran 2018 Cumartesi 14:08
'Fethullah Gülen hastalık bahanesiyle öldürülebilir'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak, “Amerikalılar beni aradı, Türkiye FETÖ'yü ABD'den usulüne göre istememiş” iddiasında bulunmuştu. 

İddia ardından Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'e konuşan Pekin, 'ABD'nin bu adamı bize vermesi çok zor, siyasi açıdan vermesi mümkün değil. Ancak onunla işleri bittiği zaman belki bir şey yaparlar, yani öldürür ya da ABD'den Kanada'ya veya başka bir yere nakledilmesini isterler, o sırada da bizimkilerle iş birliği yapıp bu işi öyle hallederler.” dedi.

Gülen'in iadesinin Türkiye ile ABD ve Avrupa arasındaki ilişkileri de etkileyen bir konu olduğunu belirten Pekin, ' ABD bu konuda büyük ihtimalle Türkiye'den taviz de isteyebilir. Tabii o taviz Fetullah Gülen'in ABD'ye olan etkisinden daha büyük olur. Ancak o zaman Türkiye'ye böyle bir şey yapabilirler ya da onunla işleri biter, öyle olur ama yine de teslimden çok, bir şekilde hastalık bahanesiyle öldürülmesi veya ABD'den başka bir yere giderken Türk istihbaratının ele geçirmesiyle olabilir böyle bir şey. ABD böyle bir şeyi kendi üzerine almak istemez.” şeklinde konuştu.
 
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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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