Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet sana apoletleri sökecek fırsatı vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde halka hitap etti.



Erdoğan'ın gündeminde CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik sözleri vardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez.' dedi.



CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i sert bir dille eleştirmişti. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” demişti.



İnce'den o generale tepki

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



'24 Haziran'da yeni yönetim sistemine güzel bir başlangıç yapacağız. Biz yaparız onlar laf yapar. Sayın İnce sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşım can çekişirken sen ben ne yapayım diyordun.



Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. (



Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar. Mİlletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlarda kayış attı. Senin partinin milletvekilleri de hırsız o zaman. Ben de buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum; bu İnce'ye dava açın. Ben zaten bir dava açtım.



Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. '24 Haziran'da yeni yönetim sistemine güzel bir başlangıç yapacağız. Biz yaparız onlar laf yapar. Sayın İnce sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşım can çekişirken sen ben ne yapayım diyordun.Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. ( AK Parti iktidarının hayata geçirdiği yatırımlar) Ne diyor şimdi Bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar.Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar. Mİlletvekillerimiziolarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlarda kayış attı. Senin partinin milletvekilleri deo zaman. Ben de buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum; bu İnce'ye dava açın. Ben zaten bir dava açtım.Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimdebir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez.' CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i sert bir dille eleştirmişti. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” demişti.