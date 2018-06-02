USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet sana apoletleri sökecek fırsatı vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez." dedi.

Siyaset / 02 Haziran 2018 Cumartesi 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet sana apoletleri sökecek fırsatı vermez
Video için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan'ın gündeminde CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik sözleri vardı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez.' dedi.


CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i sert bir dille eleştirmişti. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” demişti.

İnce'den o generale tepki
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'24 Haziran'da yeni yönetim sistemine güzel bir başlangıç yapacağız. Biz yaparız onlar laf yapar. Sayın İnce sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşım can çekişirken sen ben ne yapayım diyordun.

Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. (AK Parti iktidarının hayata geçirdiği yatırımlar) Ne diyor şimdi Bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar.

Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar. Mİlletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlarda kayış attı. Senin partinin milletvekilleri de hırsız o zaman. Ben de buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum; bu İnce'ye dava açın. Ben zaten bir dava açtım.

Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez.'

CumhurbaşkanıMuharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı