Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet sana apoletleri sökecek fırsatı vermez

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i sert bir dille eleştirmişti. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” demişti.
İnce'den o generale tepki
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
'24 Haziran'da yeni yönetim sistemine güzel bir başlangıç yapacağız. Biz yaparız onlar laf yapar. Sayın İnce sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşım can çekişirken sen ben ne yapayım diyordun.
Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. (AK Parti
iktidarının hayata geçirdiği yatırımlar) Ne diyor şimdi Bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti
yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar.
Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar. Mİlletvekillerimizi hırsız
olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlarda kayış attı. Senin partinin milletvekilleri de hırsız
o zaman. Ben de buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum; bu İnce'ye dava açın. Ben zaten bir dava açtım.
Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimde esnaf odası
bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce
millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez.'