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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz teröristlerin apoletlerini sökeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le ilgili sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, "Biz teröristlerin apoletlerini sökeriz, terörle mücadele edenlerin değil." dedi.

Siyaset / 02 Haziran 2018 Cumartesi 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz teröristlerin apoletlerini sökeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da iftar programında konuştu.

Erdoğan, Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le ilgili sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan, 'Biz teröristlerin apoletlerini sökeriz, terörle mücadele edenlerin değil.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Geçen yıl 212 farklı bölgeye ihracat yaptık. İhracatçılarımızın ayak basmadığı nokta kalmadı.

Tarım sektöründe 17 milyar lira destek ödemesi yaptık. Tarımın daha iyi şartlarda yapılabilmesini sağladık. Hayvancılığı ayağa kaldırmakta kararlıyız.

AK Parti sadece konuşan ve vaatte bulunan bir parti değildir. AK Parti söylediklerini yapan bir partidir. Ne yapabileceksek onu söylüyoruz.

Biz dijital dönüşüm diyoruz. Üretim diyoruz. Öyle meydanlarda kuru sıkı atarak millete hizmet verilmiyor.

Biz teröristlerin apoletlerini sökeriz, terörle mücadele edenlerin değil.

Cezaevinde teröre yardım yataklık edenleri ziyaret ediyorsun, bizim böyle bir derdimiz yok, milletimizle beraberiz.

Bu ülkede artık hiç kimsenin millete rağmen adım atabilmesi mümkün değil.

CumhurbaşkanıTerörle MücadeleMuharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan


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