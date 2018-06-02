Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek yapımı süren Taksim Caminde incelemelerde bulundu.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yıkılan Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'de de incelemelerde bulundu.



Daha sonra Taksim Meydanda bulunan vatandaşlarla bir müddet sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek yıkılan Atatürk Kültür Merkezine geldi.



Atatürk Kültür Merkezinin son halini inceleyen Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler Taksim Meydanından ayrıldı.









