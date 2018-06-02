Abdüllatif Şener'i şok eden tepki

CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sokakta tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun Konya için tek ümidi olan Şener, tehdit ettiği halk tarafından hak ettiği cevabı aldı.



ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA KAÇTI



Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Şener, tokat gibi gelen cevaplar sonrasında çaresiz kaldı.



Konya halkını 'Erdoğan'la birlikte yargılanacaksınız' diyerek tehdit eden Şener, 'Yok olmaya mahkumsunuz' tepkileri üzerine çözümü kaçmakta bulundu.