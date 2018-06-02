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Abdüllatif Şener'i şok eden tepki

CHP'nin milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Konya'da kendisine tepki gösterenleri tehdit etti.

Siyaset / 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:48
Abdüllatif Şener'i şok eden tepki
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CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sokakta tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun Konya için tek ümidi olan Şener, tehdit ettiği halk tarafından hak ettiği cevabı aldı.

ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA KAÇTI

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Şener, tokat gibi gelen cevaplar sonrasında çaresiz kaldı.

Konya halkını 'Erdoğan'la birlikte yargılanacaksınız' diyerek tehdit eden Şener, 'Yok olmaya mahkumsunuz' tepkileri üzerine çözümü kaçmakta bulundu.

Abdullatif ŞenerMilletvekili


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