15 Temmuz'da Erdoğan'la Messi’li telefon konuşması

Hürriyet gazetesi yazarlarından Sedat Ergin bugünkü köşe yazısına DHA'nın Akdeniz Bölge Müdürü Salih Uçar'ın ‘Hayaller, Futbol, Gerçekler, Darbe/Kalkışma 24 Saat' başlıklı kitabını taşıdı.



16 Temmuz akşamı Antalya'da oynanacak olan Dünya Karması-Türkiye karması futbol maçıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in telefon görüşmesine yer veren kitapta dikkat çeken satırlar yer alıyor.



İşte o kitaptan bir bölüm:



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediye binasından çıkarak saat 19.15'te Antalyaspor sahasına ulaştı. Maçın oynanacağı stadyumu son bir kez görmek ve hazırlıkları yerinde incelemek istemişti. Protokol kapısında makam aracından indikten sonra kırmızı beyaz koltukların arasından geçip çimenlerin üzerinde yürüdü. Sonra durdu. Santra çizgisinin tam üstündeydi. Heyecanlı gözlerle 360 derecelik bir dönüşle etrafı inceledi.



Özel kalem kadrosunda görevli Faik Şenli, bu sırada koşarak geldi. Uzattığı cep telefonuna bakılırsa hattın ucunda önemli biri vardı:



- Beyefendi arıyor...



Telefonu hızla alan Türel “Sayın Cumhurbaşkanım, emirlerinizi dinliyorum” dedi.



Yarınki programın son durumunu ve detaylarını konuştular. Başkan, bir video mesajından bahsetti. Eto'o'nun sabah kendisine gönderdiği video mesajında Messi vardı.



Messi, mesajında sabah uçakla yola çıkarak Türkiye'yle geleceğini ve Antalya'daki organizasyona katılacağını bildiriyordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Menderes Bey, video mesajını Berat Bey'in telefonuna yollayın, ben de bakayım” dedi.



- Emredersiniz efendim.



- Yarın Antalya'da olacağız. Bir sorun görünmüyor. Allah'a emanet olun.



Saat 19.30'da başlayan görüşme yirmi dakika sürmüş, 19.50'de sona ermişti.



Türel, cep telefonundaki Messi'nin video mesajını, o anda (Marmaris'te) Cumhurbaşkanı'nın yanında olan Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın cep telefonuna iletti. Makam aracına binerek evine geçti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel