Soros'tan Batı'ya 'Türkiye'yi durdurun' çağrısı!

ABD'li milyarder spekülatör George Soros ile oğlu Alexander Soros, Makedonya'nın ismiyle ilgili Atina ile Üsküp arasında imzalanan anlaşmaya dair bir makale kaleme aldı.



Baba-oğul Soros, Açık Toplum Vakıfları'nın üst düzey yetkilileri sıfatıyla New York Times gazetesinde yayımladıkları makalede Türkiye ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi.



'ERDOĞAN'IN VARLIĞI HER ÜLKE HİSSEDİLİYOR'



''Balkanlarda Avrupa'yı istikrarlılaştırmak için bir şans' başlıklı makalede, trans-Atlantik ittifakında birliğin 2. Dünya Savaşı'ndan beri en düşük noktaya gerilediği ve her ulusal genel seçimde Avrupa Birliği'nin birliğine meydan okunduğuna dikkat çekildi.



ABD ile Avrupa, bölgedeki tek oyuncular değil. Rusya çıkarları tehdit edilirse, hele de potansiyel NATO üyeliği sözkonusuysa müdahale edeceğini net biçimde gösterdi. Karadağ'da 2016'daki başarısız darbe girişiminde bunu yaptı'' iddiasında bulunan baba-oğul Soros, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan varlığını her devlette hissettiriyor'' dedi.



'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'TAKİ VARLIĞI AB'NİN ÖNÜNDE ENGEL'



Balkanları Kuşak-Yol projesinin Avrupa'ya giriş npktası yapmak isteyen Çin'in bölgedeki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu aktaran Soroslar, bu eğilimlere karşı kararlı bir tepki koymak gerektiği, ama bunun kolay olmayacağını dile getirdi. Bu çabada AB'nin önündeki engellerden biri olarak 'Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığını' da saydı.



'BALKANLAR SERBEST TİCARET BÖLGESİ' ÖNERİSİ



AB'nin Balkan ülkelerini tek tek değil, hepsinin birden AB müktesebatına uyumlu hale gelmesi süreci sonucunda tek bir birim olarak içine almasını öneren Soroslar, böylece birlik içinde küçük bir birlik oluşturacak Balkan ülkeleri arasında tarihi anlaşmazlık ve rekabetin dirilmesinin önüne geçileceğini savundu.



'ESKİ YUGOSLAVYA'NIN YENİDEN CANLANMASI DEĞİL'



Balkanlardaki bu olası ekonomik birliğin eski Yugoslavya'nın dirilişi olmayacağı, ancak ABD ile Avrupa'nın ateşli destekçileri haline gelmesine ihtiyaç duyacağı tezlerini işleyen ikili, ''Bu, başta, AB'ye koşut olarak, serbest ticaret, malların ve insanların serbest dolaşımı sayesinde meydana gelen gevşek bir devletler birliği olacak. Artan refah ve uyumlu birlikte yaşama, bu devletleri, Pekin, Ankara ya da Moskova'nın ekonomik-diplomatik ve askeri etkisine daha az açık hale getirecek'' dedi.



'TÜRKİYE'NİN NÜFUZUNA GİRERLER'



Bunun gerçekleşmesi için bir şey yapılmamasının korkunç sonuçları olacağını öne süren Soroslar, makaleyi şöyle noktaladı:



''Batılı güçler, Balkan ülkelerini, yerel işbirliği ve nihayetinde Avrupa Birliği'ne giden yolda tutmayı başaramazsa; bu devletler Rusya, Türkiye ve Çin'in nüfuz alanlarına itilecek ve muhtemelen bunların arasında bölünecektir. Yani Balkanlar bir kez daha Balkanlaştırılacaktır.''