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Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucunda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Güncel / 19 Haziran 2018 Salı 16:55
Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Şırnak kırsalında icra edilen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucunda, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz' ifadelerine yer verildi.

ŞehitBaşsağlığıTürk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüGenelkurmay


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