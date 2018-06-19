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Sabancı Vakfı 3. Kısa Film yarışması

Bu yıl üçüncüsü 'Ayrımcılık' temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular başladı.

Kültür-Sanat / 19 Haziran 2018 Salı 13:57
Sabancı Vakfı 3. Kısa Film yarışması

Bu yıl 'Ayrımcılık' temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre,yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne ise 5 bin TL ödül verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı Zerrin Koyunsağan, genç sinemacıları ayrımcılığa dair tanık oldukları tüm hikayeleri sinema perdesine taşımaya çağırdıklarını kaydetti.

Yarışmayla her yıl farklı bir toplumsal sorunu gündeme taşımayı hedeflediklerini belirten Koyunsağan, 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ikinci maddesi herkesin, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bütün hak ve özgürlüklerden yararlanabileceğini belirtir. 2018 yılı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 70. yılı ve maalesef ayrımcılık hala önemli bir toplumsal sorun.' ifadelerini kullandı.

İlk yılında 'Mülteci Kadınlar' temasıyla düzenlenen ve 126 kısa filmin başvurduğu yarışma, 'Çocuk İşçiler' temalı ikinci yılında Türkiye'nin 51 farklı ilinden ve yurt dışından 395 başvuru aldı.

Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya 'www.kisafilmuzunetki.org' adresinden başvuruda bulunulabiliyor.

Bir kişinin birden fazla eser ile katılabileceği yarışmaya son başvuru tarihi 16 Kasım olarak belirlendi. Kaynak : AA

AyrımcılıkTürkiyeİnsan HaklarıDoğuşKısa Film Yarışması


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