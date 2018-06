Öğretmene atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



'Bu aziz millet hep en doğru şekilde karar verdi'



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine değinerek, 'Bu aziz millet bu zamana kadar hep sağduyuyla, en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla, evlatlarının geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum.' dedi.



Bakan Yılmaz, AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edileceğine inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



'Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz.'



'Türkiye eğitime Almanya'dan fazla kaynak aktarıyor'



AK Parti hükümetinin döneminde, 16 yıllık dönemde en büyük reformların eğitimde yapıldığını belirten Yılmaz, '58 bin derslik ihtiyacımız var. 47 bin dersliği şu anda planlıyoruz, yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.



Yılmaz, 2002'den önce eğitime ayrılan kaynak bakımından Türkiye'nin AB ülkeleri arasında sonuncu sırada olduğunu belirtirken, şimdi ise eğitime Almanya'dan daha fazla kaynak aktardıklarını söyledi.



'İkili eğitime son verilecek'



Bakan Yılmaz, 2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime son verileceğini bildirdi.



Yılmaz, şöyle devam etti:



'Muhalefet partileri, kaliteli eğitimden bahsediyorlarsa bu AK Parti'nin eğitimdeki başarısıdır.'



Öğretmen ve öğrencilere bilgisayar müjdesi

Fatih Projesi kapsamında sınıflarımızı 430 binin üzerinde akıllı tahta ile donatıldığının altını çizen Yılmaz, 'Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz.' diye konuştu.



Liselere giriş sınavı



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadığını belirterek, sınav sorularının PISA sınavındaki sorularla eş değer olduğunu kaydetti.



Yılmaz, şunları aktardı:



'Özellikle zor olsun, kolay olsun diye sormadık. Ancak soruların aşama aşama bir zorluk derecesi olacak ki 1 milyon öğrenciyi 120 bine indiresin.'



Bakan Yılmaz, öğrencinin istemediği okula yerleştirilmeyeceğini bildirdi.



Türkiye'nin bugün eğitim alanında da diğer alanlarda da kat kat daha iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, 'Yeni yetişen neslimizle, evlatlarımızla çok daya iyi noktalara ulaşacağız.' dedi.



Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında, gelecek yıl temeli aynı kalmak kaydıyla tercih edilecek okullara yenilerinin ekleneceğini açıkladı.



'1 milyon öğrencinin 300 bini, tam 500 puan alsaydı, nasıl yerleştireceksiniz?' diyen Yılmaz, şu ifadelerini kullandı:



'Hangisini fen lisesine, hangisini sosyal bilimler lisesine, hangisini proje uygulayan okula alacaktınız? Boyunun uzunluğuna mı, kilosuna mı bakacaksınız?'



'Vatandaşın demokratik kararına saygı göster'



Yılmaz, CHP'nin 1+8+4 şeklindeki eğitim sistemi teklifine ilişkin, 'Türkiye'de 100 kişiden 12 kişi çocuklarını imam hatibe gönderiyor. Sen göndermiyorsun evladını, ama bırak gönderen vatandaşın bu demokratik kararına saygı göster.'



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bilimsel eğitim, anasınıfından başlar. Hangi çocuğun güzel sanatlara yatkınlığı var, spora yatkınlığı var, yeteneği var, bunları bırakın ilköğretimi okul öncesinde eğitimde başlaması lazım. Bu ne diyor? Sırf meslek liselerini 28 Şubat zihniyetinin günümüze taşınması, hortlaması ama bunu söyleyemiyorlar. Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitim ne de dünyanın gittiği yönle hiçbir alakası yok.'



Bakan Yılmaz, muhalefet partilerinin milli eğitim politikaları ile ilgili vaatlerini oluştururken Bakanlık yetkilileriyle görüşmediklerine dikkat çekerek, 'Müsteşarımla, üst düzey yöneticilerimizle görüşmediler. Vaatlerinin hiçbirisinin tutarlılığı da yok.' dedi.



'Her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz'



Yılmaz, öğrencilerin okullara yerleştirilme şekillerinin nasıl olacağıyla ilgili, 'Liseye girişte 5 sınavla alan, 5 evine yakın, 5 de daha uzakta pansiyonlu okullardan olmak üzere her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz.' ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin sadece Türkiye'de yapılmadığını Fransa, Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde de yapıldığını söyleyen Yılmaz, 'Köy okullarını açacağız, birleştirilmiş sınıfları kaldıracağız' diyorlar. Köy okullarında eğer siz 4-6-8 öğrenciyle eğitim yaparsanız, öğrencilerin eğitimini, sosyal gelişimini eksik bırakmış olursunuz.' diye konuştu.



'Kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlar'



Bakan Yılmaz, CHP'nin yeniden parlamenter sisteme döneceğiz vaadine ilişkin, 'Milletin hata yapacağını düşünüyorlar. Milletin, doğru kimseyi seçeceğini düşünmüyorlar. Bunlar, bu milleti yetersiz görüyorlar, yani seçkinci tavır. Kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlar, geri kalanı maraba. Marabanın hakkı olmaz.' diye konuştu.



Yılmaz, muhalefetin eğitime ilişkin vaatlerinin ya yapılanlarda ya da bilimsel eğitim gerçeklerinden uzak olduğunu söyledi.



'Çağdaş ülkelerdeki kriterleri yakaladık'



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, AK Parti'nin göreve geldiğinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 28 olduğunu, bu rakamın şimdi 17'ye düştüğünü belirterek, 'Çağdaş ülkelerdeki kriterleri yakaladık. Fransa ve İtalya'da ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bizden yüksek.' dedi.



Yılmaz, şöyle devam etti:



'Biz geldiğimizde 688 bin öğrenci birleştirilmiş sınıflarda eğitim alırken biz bunu 165 bin 870'e düşürdük.'



'25 bin öğretmenin ataması Eylül'de'



84 binin üzerinde öğretmen ataması yapıldığını aktaran Yılmaz, 'Şimdi 25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız. Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz.' ifadesini kullandı.

Her okulun bir karnesi olacağını anlatan Yılmaz, 'Bunu şu anda imam hatip liselerinde, meslek liselerinde yapıyoruz. Tamamına yaygınlaştıracağız.' dedi.



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, CHP'nin eğitim sistemine yönelik vaatlerini eleştirerek, şunları kaydetti:



'Eğer eğitim bunların eline düşerse inanın geriye gideriz, çağ dışı kalırız.'



Okul öncesi eğitim



Bakanı Yılmaz, okul öncesi eğitimde yüzde 90'nın üzerinde okullaşma oranı yakalanan illerin sayısının 43'ün üzerine çıktığını bildirdi.



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 'Değerler Eğitimi' ile çocuklara hayvan sevgisini de aşılayacaklarını belirterek, 'Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız.' dedi.



Emekli öğretmenler de ek göstergeden yararlanacak



Yılmaz, öğretmenlere verilecek 3600 ek göstergeye ilişkin, 'Şu anda emekli olmuş öğretmenlerimiz de bu haktan faydalanacaklar. Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor, her emekli öğretmenimiz bu yasa kapsamında 500 liranın üzerinde ilave kazanım elde edecek.' diye konuştu.



AK Parti döneminde kamuda istihdam edilen engelli sayısının 50 bine ulaşığını söyleyen Yılmaz, şunları aktardı:



'Bakın 80 yılda yapılanın yaklaşık on katı kadar atadık. Geçen yıl bin 500 engelli öğretmen atadık, şimdi de 500 öğretmen ataması yapıyoruz.'



Türkiye ile ABD'nin ortak Münbiç adımı



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Münbiç'te göreve başlamasına ilişkin, 'Münbiç'te ABD ile yapılan protokolün uygulamaya geçmesi Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir.' ifadesini kullandı.



Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



'Türkiye, kendi ulusal çıkarlarını, milli menfaatlerini göz önünde tutarak Afrin'le ilgili sorun olduğunda Rusya ile çözebilme kapasitesini, Münbiç ile ilgili sorun olduğunda ise diplomasi yoluyla ABD ile çözebilme kabiliyetini kazanmış bir ülkedir.'





Kaynak : AA