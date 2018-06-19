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Muharrem İnce'nin istifa ettiği ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 1988 yılında Doğu’ya tayin edilince terör bölgesine gitmemek için öğretmenlikten istifa ettiğinin belgeleri ortaya çıktı.

Siyaset / 19 Haziran 2018 Salı 11:44
Muharrem İnce'nin istifa ettiği ortaya çıktı

İnce'nin 15 Eylül 1988 tarihinde Artvin'de Borçka İmam Hatip Lisesi'nde bir yıl fizik öğretmenliği yaptıktan sonra Doğu'ya tayin olunca istifa etmek suretiyle okuldan ayrıldığı belirtiliyor. Pek çok öğretmenin; tayin edildiği Doğu ve Güneydoğu'da zorlu koşullarda görev yaptığı, bir kısmının da terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği biliniyor. 10 Haziran 2017'de Batman'a tayin olduktan sonra terör örgütü PKK tarafından katledilen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, bölgede şehit edilmiş öğretmenlerin son sembolü olmuştu.



GÜLERCE'NİN OKULUNDA ÖĞRETMENLİK YAPTI

Muharrem İnce, tayin olduğu Doğu'ya gitmemek için Yalova'da, vaktiyle Fetullah Gülen'in yakınındaki isimlerden olan Hüseyin Gülerce'nin okulunda öğretmenlik yapmıştı.
Lisede bir dönem Muharrem İnce'nin de öğretmenliğini yapan Hüseyin Gülerce, İnce'nin 1988-89 yıllarında kendisinin işlettiği Özel Yalova Dershanesi'nde öğretmenlik yaptığını açıklamıştı. Gülerce, İnce'nin, atandığı Doğu'ya gitmemek için memuriyeti istemeyip kendisinden iş talep ettiğini belirtmişti.



Gülerce, İnce'nin, o dönemde 'Hocam benim doğuya tayinim çıktı, ama ben gitmek istemiyorum. Yalova'da kalmak istiyorum. Bana dershanemizde iş verir misiniz?' dediğini kaydetmiş ve 'Bunun üzerine bir yıl dershanemizde fizik öğretmenliği yaptı' diye konuşmuştu. Hüseyin Gülerce ayrıca Muharrem İnce'nin Doğu'da hangi ile tayin olduğunun sorulması üzerine isr Ağrı'ya tayin olduğunu hatırladığını, Doğu olduğunu kesin bildiğini söyledi.


Kaynak : Sabah

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