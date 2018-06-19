Mehmet Şimşek'ten 'dolar' açıklaması

Doların TL karşısında 4.76’nın üzerine çıkması üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden değerlendirme yaptı. Yaşananların küresel bir hareket olduğunu kaydeden Şimşek, "Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin Borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz" dedi.



Kaynak : İHA