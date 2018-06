'La Casa De Papel'e Türk imzası

DJ Burak Yeter, Netflix'in dünyaca ünlü popüler dizisi 'La Casa De Papel'in yeni jenerik müziğini hazırladı.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında çıkardığı 'Tuesday' adlı parçayla uzun süre gündemde kalan Yeter, bir soygun hikayesi üzerine kurulu olan dizinin yeni aranjesini 22 Haziran'da tüm dijital platformlarda görücüye çıkaracak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeter, böyle bir proje de yer almaktan gururlu olduğunu ifade etti.



Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında, Netflix'in global ve Türkiye hesaplarından yapılan paylaşımda 3'üncü sezonun 2019 yılında geleceği müjdelenmişti.



Burak Yeter



Ünlü DJ, 5 Mayıs 1982'de doğdu. Genç yaşta müzik eğitimi alan Yeter, 5 yaşında klasik piyano, 8 yaşındayken gitar çalmaya başladı.



Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yeter, daha sonra Londra'ya yerleşerek ve SAE Institute'dan ses mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.



Yeter, 22 yaşındayken Burn ve MTV Dance Heat DJ Contest 2004'ü kazanarak tanınmaya başladı. Aynı yıl, Miller Master Dj Yarışması'ndan sonra EDM sahnesinde kendine saygın bir yer kazandı.



İlk albümü 'For Action', 2005 yılında DSM plak şirketi altında yayınlayan ünlü DJ'in, 2007 yılında yayınladığı ikinci albümü 'For Message Volume 2' ise küresel ısınmanın farkındalığını artırmak amacını taşıyor.



Yeter, 2008 yılında dünyaca ünlü ses şirketi Pioneer ile sözleşme imzaladı ve Amsterdam, İstanbul ve Los Angeles'ta profesyonel eğitim veren DJ okullarını açtı.



Connection Records DJ School'un Ceo'su olarak bugüne kadar yaklaşık 2 bin sertifikalı öğrenci yetiştiren Yeter, 2010 yılında 16. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde Ajda Pekkan şarkısı Oyalama Beni 'nin remixiyle 'En İyi Yeni Remix Ödülü'nü kazandı.



Ayrıca Producer ve DJ kategorisinde 'En İyi Yeni Ödül'e değer görülen Yeter, 2012'de Hot Rod'da oynadığı 'Mr. International' adlı yeni teklisi için bir video çekti ve 2012'de bir başka Ajda Pekkan şarkı remixi 'Arada Sırada' ile 18. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Remix Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl remix albümü 'Blue'yu piyasaya sürdü.



Ünlü Dj, 2013'te Amsterdam'da 'Storm' adlı teklisini yayınladı. Şarkı uluslararası dans listelerinde 'En İyi 100'e girmişti. Başarılı sanatçı 10 yıldan sonra, 'New World' projesiyle yeni şarkılar yayınladı. Happy adlı parça Talent Pool, Spinnin Records'ta haftanın en iyi listesine girdi.



'Tuesday' teklisi ile 30'dan fazla farklı ülkede iTunes, Spotify, Shazam, Apple Müzik ve YouTube'da 1 numaraya ulaşan Yeter'in hazırladığı 'Tuesday' 2016 yılının en dikkat çekici şarkılarından biri haline geldi.



'Tuesday' parçası aynı zamanda Sony Müzik Rusya tarafından 'Platinum Sales Award', Warner Music Finland tarafından 'Gold Sales Award', Almanya'da 'Platinum Sales Award' ödüllerini aldı. Kaynak : AA