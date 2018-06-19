Küçükkaya'dan Karamollaoğu'na ilginç soru

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına Saadet Partisi Genel başkanı Temel Karamollaoğlu konuk oldu.



24 Haziran seçimlerinin konuşulduğu programda, İsmail Küçükkaya, Karamoollaoğlu'na Saadet Partisi'ne verilen oyların CHP'ye yarayacağı iddialarını sordu.



OYLAR NEREYE GİDİYOR?



Küçükkaya, Karamollaoğlu'na açık açık 'Saadet'te verdiğiniz oy CHP'ye gider diyorlar. Saadet'te verilen oy nereye gider?' diye sordu.



Karamollaoğlu iddilara cevap veriken 'Saadet'te verilen oy Saadet'te gider. Bir zihin kargaşası oluşturabilmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Bir tereddüt doğsun diye. Belki bazı kesimlerde böyle bir tereddüt doğmuş olabilir ama bunun gerçekle alakası yok' diye konuştu.