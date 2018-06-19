Kemal Kılıçdaroğlu AB ne isterse yapacakmış...

İktidara geldiklerinde 1 yıl içinde Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kuracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu 'Bu projeyi hayata geçirdiğimiz anda Türkiye'ye dünyanın her tarafından dolar yağacak' dedi.



AB'YE TAVİZ ÜSTÜNE TAVİZ



İnce'nin Cumhurbaşkanı olması halinde AB ile seçim sonrası masaya oturacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu “AB ile masaya oturacağız. Hiç fasıl açılmasını beklemeden hangi kurallar varsa demokrasinin hangi kuralları geçerliyse tümünü yapacağız. Vizeleri kaldıracağız. 24 Haziran'da mevcut düzeni sürdürürseniz ağır fatura ödeyeceksiniz ama Millet ittifakını seçerseniz dünyaya güven veren yeni bir sayfa açacaksınız.” Diye konuştu.



TÜRKİYE'YE GARANTÖRLÜKTEN VAZGEÇİN ŞARTI



AB Türkiye'nin tam üyeliği için terörle mücadele yasasında değişiklik yapılmasını ve Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünden vazgeçmesi şartını koşarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu taleplere şiddetle karşı çıkmıştı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel