Kanal D Haber o isme emanet

Demirören Medya Grubu'nun Doğan Yayın Grubu'nu satın almasının ardından hareketli günler geçiren Kanal D'de geçtiğimiz hafta flaş bir gelişme yaşanmış ve Kanal D Haber Daire Başkanı Ramazan Kurnaz ile yollar ayrılmıştı.



Kurnaz'ın ayrılığının ardından Kanal D Haber'in başına kim getirilecek diye merak ediliyordu. O isim 2 yıldır Kanal D'de Haber Koordinatörü olarak görev yapan Mustafa Aşçıoğlu oldu. Aşçıoğlu, Kanal D Haber Genel Yayın Koordinatörü olarak atandı.



Mustafa Aşçıoğlu kimdir?



Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan deneyimli isim daha önce NTV'de editörlük, atv'de dış haber müdürlüğü, Kanal D'de Haber Koordinatörlüğü, atv'de haber müdürlüğü, Star TV'de Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştu. Aşçıoğlu 2016 Temmuz ayından bu tarihe kadar Kanal D'de Haber Koordinatörü olarak görev yapıyordu.