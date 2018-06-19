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İsveç saldırısında 3 kişi öldü

İsveç’in Malmö kentinde dün akşam bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

3. Sayfa / 19 Haziran 2018 Salı 12:31
İsveç saldırısında 3 kişi öldü

İsveç polisi, İsveç'in güneyindeki Malmö kentinde dün gece yaşanan silahlı saldırı olayında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis bugün yaptığı açıklamada, 18, 27 ve 29 yaşlarındaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsveç'in güney kenti Malmö'de dün akşam 20:15 sularında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden 3‘ünün hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, internet kafeye yapılan atışlardan kafenin ön cephesinde silahın verdiği hasarların göründüğünü açıkladı.

Silahlı saldırganın atışlarının profesyonel olduğunu vurgulayan polis, saldırganın seri bir şekilde silahı kullandığını aktardı. Malmö polis basın sözcüsü Thomas Paulsson, 'Silah atışları arabadan yapıldı. 5 yaralıdan 3'ü öldü. Bu suikastla ilgili 137 kişiyle açık soruşturma yapıldı” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

PolisİsveçSilahlı Saldırı


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