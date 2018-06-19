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İnce'ye destek veren FETÖ'cü

Murat Kelkitlioğlu, Muharrem İnce ile firari FETÖ imamı Tayfun Tuna arasındaki ilişkiyi yazdı.

Siyaset / 19 Haziran 2018 Salı 09:45
İnce'ye destek veren FETÖ'cü

Murat Kelkitlioğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP'nin Yalova'da FETÖ'den nasıl destek aldığını yazdı.

17-25 Aralık olaylarının ardından 2014 yerel seçimlerinde Yalova'da FETÖ ile CHP'nin birbirine destek verdiğini yazan Kelkitlioğlu, o dönemde Muharrem İnce ve FETÖ'nün Yalova İmamı Tayfun Tuna'nın defalarca bir araya geldiğini belirtti.

FETÖ'YLE MÜCADELEDEN BAHSEDİYOR?

Firari FETÖ imamı Tayfun Tuna'nın İnce'ye halen destek verdiğini yazan Kelkitlioğlu 'Şimdi Honduras'a kaçtığı tespit edilen FETÖ imamı Tayfun Tuna, o gün “yan yana” seçim çalışması yürüttüğü Muharrem İnce'ye bugün attığı Twitter mesajlarıyla destek veriyor! Belki de İnce bu yüzden mitinglerinde ne FETÖ'den ne de terörle mücadeleden bahsediyor!' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TwitterMuharrem İnceCumhurbaşkanı Adayı


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