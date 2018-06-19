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İnce'nin erotik şiir kitabı hakkında bomba iddia

Süleyman Özışık, Muharrem İnce'nin erotik şiir kitabı hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Siyaset / 19 Haziran 2018 Salı 10:56
İnce'nin erotik şiir kitabı hakkında bomba iddia

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin erotik şiir kitabı gündeme bomba gibi düşmüş Muharrem İnce de erotik ifadelerin yer aldığı kitabını savunmuştu.

İnternet haber yazarı Süleyman Özışık da kitap hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özışık, seçime az bir zaman kala erotik şiir kitabının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından piyasaya sürüldüğünü ima etti.

Süleyman Özışık'ın yazısındaki o bölüm;

Önüme, 'Muharrem İnce'nin şiiri' başlığıyla yayınlanan bir şiir düştü. Okuyunca şaka sandım ilkin. 'Yahu vallahi o yazmış' dediklerinde ben şok!

Öyle bir şiir kitabı ki şiir sözcüğü acı çektiriyor. Öyle bir yazım tarzı ki, şairlik bildiğin can çekişiyor. Yani birinin kafasına silah dayasalar, böylesini yazamaz!

'Küçük dilimden öp beni' mısrasını okuduğumdan bu yana midem okyanus gibi dalgalanıyor.
Hayır hayır, diğer şiirleri merak etmiyorum. Azıl merak ettiğim, seçime az bir zaman kala bu şiir kitabını piyasaya kimin sürdüğü!..

Yahu sakın Kemal Kılıçdaroğlu olmasın?




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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