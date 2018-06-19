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Hükümetten kritik Münbiç açıklaması

Münbiç konusunda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 'Münbiç'te bağımsız devriye görevi başlamış durumda. 90 günlük bir takvim söz konusu. Güvenlik gücünü ABD ile oluşturacağız' dedi.

Güncel / 19 Haziran 2018 Salı 10:52
Hükümetten kritik Münbiç açıklaması

Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk askerinin Münbiç'teki devriye görevinin başlamasına ilişkin konuştu.

Bozdağ, şunları söyledi;

'Şu anda birlikler bağımsız devriyeye başladılar. Adı adım içeri girilecek. Alanın tamamen temizlenmesinden sona işler mutabakat çerçevesinde devam edecek. O da bölgenin yönetimi gibi konular.

90 GÜNLÜK TAKVİM

Münbiç'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir. Silahlı çözüm arzu ettiğimiz çözüm değil. Ama mecbur kaldığımız bu adımı atmaktan çekinmedik. Şu anda diplomatik bir çözümü adım adım hayata geçiriyoruz. Elimizde bir takvim var ne kadar sürede çıkarılacaklarına dair. 90 günlük bir takvim var.

DEVRİYE GÖREVİ BAŞLADI

Hem Türk hem ABD askeri birlikleri bağımsız devriye gezmeye başladılar. Bir kademeden sonra birlikte devriye gezmeye dönecek. YPG'li PYD'li teröristlerin ayrılmasını birlikte yapacağız. Münbiç'in yönetimi nasıl olacak bununla ilgili de teknik çalışmalar devam ediyor. Yerel yönetimde kimlerin yer alacağına ABD ve Türkiye beraber karar verecek. En geç 90 günde bitmesi planlanıyor'

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